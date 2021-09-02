"Спартак" с победы начал новый сезон КХЛ

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Александр Хохлачев (21-я минута), Эмиль Петтерссон (31), Йори Лехтеря (50) и Тим Хеед (51). У гостей отличился Рихардс Букартс (57). На матче присутствовал главный тренер футбольного "Спартака" португалец Руй Витория.

"Адмирал" летом вернулся в состав участников лиги, клуб пропустил год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

"Спартак" в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в плей-офф команда в первом раунде со счетом 0-4 в серии проиграла ЦСКА. После этого главный тренер команды Олег Знарок покинул клуб, а его место занял Борис Миронов.

В следующем матче московский клуб 4 сентября примет хабаровский "Амур", "Адмирал" в этот же день в гостях встретится с омским "Авангардом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Рига) - 3:2;

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:1;

"Северсталь" (Череповец) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Витязь" (Подольск) - 3:6;

"Сочи" - "Амур" (Хабаровск) - 4:0.