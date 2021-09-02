Хоккеист "Спартака" Хохлачев заявил, что хотел бы видеть больше болельщиков на трибунах

В четверг "Спартак" со счетом 4:1 дома обыграл владивостокский "Адмирал" в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В межсезонье красно-белые переехали с "ЦСКА-Арены" на стадион "Мегаспорт", в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора на каждый домашний матч красно-белых могут быть допущены до 3 тыс. болельщиков.

"Хорошая игра, все рады, что выиграли, но это только начало, двигаемся дальше, - сказал Хохлачев. - [На арене] все супер, но, конечно, хотелось бы, чтобы было больше болельщиков. Я всегда рад забивать, помогать команде, поэтому хорошие ощущения - главное, что выиграли. В первом периоде у нас были моменты, но "Адмирал" хорошо оборонялся, поэтому не сложилось, однако хорошо, что потом все-таки сложилось".

"Я думаю, что мы вышли с хорошим настроем играть в правильный хоккей, выполнять тренерскую установку и в первую очередь стараться делать все от нас зависящее. Не знаю, что мы поменяли [по сравнению с Кубком мэра], просто мы делаем то, что нас просят: не надо терять шайбу на чужой синей линии, надо выводить из своей зоны, больше бросать и идти на ворота. Сейчас хоккей простой, коробка меньше, так что больше силовой борьбы и игры под воротами", - сказал нападающий "Спартака" Сергей Широков.

Также Широков прокомментировал общую готовность к предстоящему сезону команды, которая летом, по словам спортивного директора клуба Романа Беляева, обновилась примерно на 80%. "Мы с ребятами уже два месяца вместе, прошли тяжелые сборы, товарищеские матчи, чувствуем, что сплачиваемся все больше и больше, становимся одним кулаком. Все прекрасно понимают, что нас ждет непростой сезон, у нас, можно сказать, новая команда, будем стараться делать все от нас зависящее, радовать болельщиков и выполнять задачи, которые перед нами поставили", - добавил капитан красно-белых.

В следующем матче "Спартак" 4 сентября примет хабаровский "Амур".