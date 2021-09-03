Футболисты сборной России Фернандес и Ионов пропустят матч против команды Кипра

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов пропустят матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Оба футболиста продолжат тренироваться в Новогорске. Встреча Кипр - Россия состоится в Никосии 4 сентября.

"В составе вылетающих на игру 24 футболиста: тренерский и медицинский штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией, - сказано в заявлении. - При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября".

Фернандесу 30 лет, он провел 33 матча в составе сборной России, в которых забил пять мячей. Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2). Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году.

Ионову 32 года, он является игроком "Краснодара". За национальную сборную футболист провел 36 матчей, в которых забил четыре мяча.

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).