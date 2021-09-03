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Матыцин: Минспорт РФ выскажет позицию по возвращению пива на стадионы в ближайшее время

Министр спорта России Олег Матыцин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министерство спорта РФ выскажет свою позицию по отношению к возвращению продажи пива на стадионы в ближайшее время. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

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13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 года.

"Законопроект рассматривается, проходит обсуждение. Мы понимаем, что есть экономическая составляющая, есть социальная составляющая. Мы в активном диалоге находимся с руководителями федераций и в ближайшее время мы сформулируем окончательную позицию", - сказал Матыцин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах РФ действует с 2005 года.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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