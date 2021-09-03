РФС поблагодарил Роспотребнадзор и болельщиков по итогам матча сборной в "Лужниках"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поблагодарил Роспотребнадзор за содействие в вопросе допуска зрителей на матч сборной России с хорватами, который прошел на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

1 сентября сборная России сыграла вничью с командой Хорватии со счетом 0:0 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Изначально встречу должны были посетить не более 3 тыс. зрителей, но позднее после согласования с Роспотребнадзором на матч было допущено до 20 тыс. болельщиков. Всего игру посетили 18 708 зрителей.

"Мы впервые использовали комбинированный подход по допуску зрителей, что позволило пустить на трибуны 18 тыс. болельщиков. Их поддержка помогала команде в самые трудные моменты встречи. Спасибо руководству Роспотребнадзора за то, что согласились пойти навстречу и содействовали нам", - сказал Алаев.

"Также благодарю болельщиков за понимание и прошу набраться терпения. Только вместе, шаг за шагом, мы сможем вернуться к заполненным трибунам", - заключил он.

7 сентября сборная России проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Мальты. На встречу будет допущено до 30% от общей вместимости стадиона. "Открытие Банк Арена" вмещает 45,3 тыс. человек.