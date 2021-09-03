Пловец Жданов завоевал третье золото Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Токио в плавании на 50 м на спине.

Его результат составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Оно обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). Второе место занял чех Арност Петрачек (41,26), третье - мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43,25).

Спортсмены представляли категорию S4, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом), а также бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем. В четверг он был выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр.

Сборная России завоевала 33 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые награды и занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-30-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.