Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете после 10 дней Паралимпиады

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды в десятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и переместилась с третьего на четвертое место в медальном зачете.

Всего на счету российских спортсменов 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. На третьем месте теперь располагается команда США (34-34-24), лидерство сохраняет сборная Китая (85-52-46), вторыми идут британцы (37-34-40). Команда России также показала лучший результат в своей истории по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах (107). Ранее лучшим результатом сборной России было 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых) на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне.

В составе сборной России обладателями золотых медалей стали пловцы Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев, с мировым рекордом победившие в комбинированной эстафете 4х100 м, и Роман Жданов (50 м на спине).

Серебро завоевали легкоатлеты Александра Могучая, Александра Ручкина (обе - прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Александр Работницкий (бег на 1 500 м), гребец Леонид Крылов (байдарка, 200 м) и пловчиха Виктория Ищиулова (100 м баттерфляем).

Бронзу сборной России принесли пловец Роман Макаров (100 м баттерфляем) и легкоатлетка Елена Горлова (метание клаба).

В субботу будет разыграно 49 комплектов медалей. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.