Бабаев: футболист Марадишвили перешел в "Локомотив" из ЦСКА по собственному желанию

"Марадишвили обозначил желание перейти в "Локомотив" через своего отца, мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Константин даже к Евгению Гинеру (президент ЦСКА - прим. ТАСС) сходил на прием, пообщался, мы пытались убедить его не торопиться, остаться в нашем клубе, все-таки игрок находится только в начале своей взрослой карьеры, в том числе готовы были улучшить и финансовые условия, несмотря на то что у Марадишвили четырехлетний действующий контракт, в котором четко прописана система повышения зарплаты в зависимости от сыгранных матчей, однако позиция игрока не изменилась. Как я понимаю, в "Локомотиве" Марадишвили обещали место в стартовом составе, кроме того, многократное увеличение заработной платы, в ЦСКА на данный момент такие условия неприемлемы в связи с устоявшейся, сбалансированной и хорошо зарекомендовавшей себя системой оплаты труда молодых", - сказал Бабаев.

Также он отметил, что предложение за игрока от "Локомотива" было очень достойное. "Я бы не хотел обсуждать цифры по соглашению с коллегами из "Локомотива", мы договорились не разглашать сумму, но предложение действительно очень достойное. Как я уже сказал выше, в таких случаях надо отпускать игрока, иначе есть риск остаться с демотивированным человеком в команде, польза и стоимость которого будут только снижаться", - добавил он.

Марадишвили 21 год, за основную команду ЦСКА он выступал с 2020 года. Всего полузащитник принял участие в 49 играх в составе ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя передачами. Также Марадишвили вошел в состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года против команд Испании и Мальты.

После шести игр армейцы с 9 очками занимают шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в седьмом туре ЦСКА 12 сентября в гостях встретится с тульским "Арсеналом".