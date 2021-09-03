Карпин: сборная России не будет подстраиваться под соперника в матче с командой Кипра

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года будет играть против команды Кипра, не подстраиваясь под соперника. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России 4 сентября в матче пятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года на выезде сыграет с командой Кипра. Встреча пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Начало игры - 19:00 мск. В прошлых матчах 1 сентября россияне сыграли вничью с хорватами (0:0), киприоты проиграли мальтийцам (0:3).

"Естественно, разобрали Кипр, - сказал Карпин. - Разбор был до игры с Хорватией. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления. Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать".

"Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать", - добавил главный тренер сборной России.

В турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).