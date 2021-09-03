Карпин: к матчу против сборной Кипра готовы 24 российских футболиста

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Двадцать четыре футболиста сборной России, прилетевшие на Кипр, готовы к матчу против команды этой страны в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Новый главный тренер сборной России вызвал на сбор перед сентябрьскими матчами 29 игроков, но пять из них по разным причинам не смогли отправиться с командой на Кипр. Национальная команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра. Встреча пройдет в Никосии на стадионе ГСП, начало игры - 19:00 мск.

"Все готовы, поэтому прилетели. В самолете никто травму не получил, в гостинице тоже, - сказал Карпин. - Прямо сейчас едут 20 футболистов и 4 вратаря на стадион".

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).