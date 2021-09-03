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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: к матчу против сборной Кипра готовы 24 российских футболиста

Пять игроков из числа вызванных на сбор по разным причинам не смогли отправиться с командой на Кипр
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Двадцать четыре футболиста сборной России, прилетевшие на Кипр, готовы к матчу против команды этой страны в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Новый главный тренер сборной России вызвал на сбор перед сентябрьскими матчами 29 игроков, но пять из них по разным причинам не смогли отправиться с командой на Кипр. Национальная команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра. Встреча пройдет в Никосии на стадионе ГСП, начало игры - 19:00 мск.

"Все готовы, поэтому прилетели. В самолете никто травму не получил, в гостинице тоже, - сказал Карпин. - Прямо сейчас едут 20 футболистов и 4 вратаря на стадион".

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

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