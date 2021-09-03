Поздняков: интерес к здоровому образу жизни должен передаваться из поколения в поколение

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал общей задачей передавать интерес к здоровому образу жизни и спорту из поколения в поколение. Об этом он заявил в ходе олимпийского урока в пятницу в Москве.

3 августа на базе Инновационного центра Олимпийского комитета России (ОКР) в рамках проекта "Олимпийский патруль" прошел олимпийский урок для московских школьников. Мероприятие стало частью марафона "Новое знание".

"Очень рад, что у нас существует преемственность поколений. Здесь на одной площадке собрались ребята, которым только предстоит сделать первые серьезные шаги в большом спорте, олимпийские чемпионы, составлявшие костяк нашей команды на Играх в Токио и доказавшие, что спорт в России - это образ жизни, а также поколение спортсменов-ветеранов, к которым отношу и себя. Наша задача - передавать друг другу опыт, знания и победные традиции. Интерес к спорту, здоровому образу жизни должен передаваться из поколения в поколение", - сказал Поздняков.

"Тем, кто ставит перед собой амбициозные задачи, нужно очень много тренироваться, ведь труд - это более 90 процентов успеха. Очень надеюсь, что наша встреча даст вам дополнительный стимул для занятий спортом. Не всем суждено стать великими чемпионами, но нужно вырасти настоящим гражданином и патриотом своей страны, что тоже очень важно", - добавил он.

Олимпийский урок открыл Поздняков. В общении со школьниками приняли участие двукратная олимпийская чемпионка стрелок Виталина Бацарашкина и победитель Олимпиады тхэквондист Максим Храмцов.