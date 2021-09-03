Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Россиянка Рахимова завершила выступление на дебютном для себя US Open в третьем круге

Матч завершился со счетом 6:0, 6:4, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 73-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), и британцем Дэниелом Эвансом (24-й номер посева).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге АТР. На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Андухару 35 лет, он располагается на 74-й строчке мирового рейтинга, на его счету четыре титула ATP. Высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2019 году.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).