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Третья ракетка мира Осака заявила о намерении взять паузу в карьере

В субботу японка проиграла канадке Лейле Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США
Наоми Осака EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 4 сентября. Японская теннисистка Наоми Осака заявила о намерении взять паузу в карьере. Слова спортсменки приводит агентство Рейтер.

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В субботу Осака проиграла канадке Лейле Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США.

"Я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда мне надо понять, что делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю свой следующий матч. Думаю, я собираюсь сделать перерыв на некоторое время", - заявила Осака, которая не смогла сдержать слез во время пресс-конференции.

Осаке 23 года, она занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США (2018, 2020) и Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021). Также на ее счету семь титулов WTA.

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