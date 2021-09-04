Третья ракетка мира Осака заявила о намерении взять паузу в карьере

В субботу Осака проиграла канадке Лейле Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США.

"Я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда мне надо понять, что делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю свой следующий матч. Думаю, я собираюсь сделать перерыв на некоторое время", - заявила Осака, которая не смогла сдержать слез во время пресс-конференции.

Осаке 23 года, она занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США (2018, 2020) и Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021). Также на ее счету семь титулов WTA.