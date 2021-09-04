Андрей Рублев проиграл в третьем круге US Open

ТАСС, 4 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев уступил американцу Фрэнсису Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.
Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1 в пользу 23-летнего американца. В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (15-е место мирового рейтинга).
Рублеву 23 года, он занимает седьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.
Big Foe putting on a show.@FTiafoe | #USOpen pic.twitter.com/Szs6H4Qp1E— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021
Тиафо в рейтинге ATP занимает 50-ю позицию. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2019 году.
US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).