Андрей Рублев проиграл в третьем круге US Open

Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1 в пользу 23-летнего американца. В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (15-е место мирового рейтинга).

Рублеву 23 года, он занимает седьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.