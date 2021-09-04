Путин поздравил Сафронова, завоевавшего вторую золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 м

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского бегуна Дмитрия Сафронова, завоевавшего вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, победив в беге на 200 м. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 м

"Золотая медаль в беге на 200 метров стала для Вас второй на этих престижных международных состязаниях. И конечно, отмечу еще один мировой рекорд, установленный Вами в Токио. Эти блестящие результаты наглядно подтверждают, что нашим паралимпийцам по силам самые амбициозные победы", - подчеркнул президент.

Сафронов преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив предыдущий мировой рекорд украинца Игоря Цветова на 0,04 секунды. Ранее Сафронов занял первое место в беге на дистанции 100 м в классе Т35. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что тоже является новым мировым рекордом.