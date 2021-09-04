Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 метров

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, побив мировой рекорд.

Сафронов преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив предыдущий мировой рекорд украинца Игоря Цветкова на 0,04 секунды. Цветков занял второе место в финальном забеге (23,25). Бронзовую медаль завоевал еще один россиянин Артем Калашян (23,75), Давид Джатиев финишировал четвертым (23,85).

Сафронову 25 лет, 30 августа на Паралимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль в беге на 100 метров, также установив мировой рекорд. Российский спортсмен является четырехкратным чемпионом мира, в его активе серебряная и бронзовая медаль мировых первенств, также он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. В свободное время атлет предпочитает видеоигры, вождение автомобиля и прогулки на свежем воздухе.

Калашяну 24 года. Он завоевал вторую бронзовую медаль Паралимпиады в Токио.

Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Всего на счету россиян 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград. На третьем месте располагается команда США (35-34-26), лидерство сохраняет сборная Китая (86-52-47), вторыми идут британцы (38-35-40).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.