В "Спартаке" заявили, что тренер Витория пользуется полной поддержкой руководства клуба

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства и не уходит с занимаемого поста. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В конце августа портал Sport24 сообщил, что представители "Спартака" встречались с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Позднее Зеленов и Черчесов заявили о том, что переговоров не было. При этом генеральный директор клуба Евгений Мележиков назвал некорректными разговоры об уходе Руя Витории, который начал работу с красно-белыми перед стартом сезона-2021/22.

"А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации", - сказал Зеленов.

Витория возглавил "Спартак" в конце мая 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. Под руководством нового тренера "Спартак" в восьми официальных матчах сезона-2021/22 потерпел пять поражений, одержал две победы, а также один раз сыграл вничью. В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги красно-белые после шести туров с семью очками занимают десятое место.