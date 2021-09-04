"Чайка" может прекратить существование из-за зарегистрированного "Томью" футболиста

ТАСС, 4 сентября. Клуб "Чайка" из Песчанокопского Ростовской области, представляющий Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) - 2, оценит целесообразность своего существования по итогам вынесенного решения палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба команды.

3 сентября прошло заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором был рассмотрен вопрос о регистрации "Томью" действующего футболиста "Чайки" Марата Апшацева. РФС признал регистрацию правомерной, клуб из Песчанокопского выразил несогласие с решением и подготовил заявление в палату по разрешению споров РФС.

"В ходе заседания любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, которое не имеет под собой никакой справедливости. По сути, исходя из итогов вчерашнего заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин. Нами не получен ответ ни на один из вопросов, а все факты нарушения регламентов оставлены без внимания", - говорится в заявлении.

"Мы получили официальные консультации от Трудовой инспекции РФ, Пенсионного фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства, - "Томь" не имеет права заявлять Апшацева для участия в ФНЛ. Существовать в ситуации, когда каждый день сталкиваешься с подобным произволом, попросту невозможно. По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования клуба "Чайка" в настоящем виде", - отмечается в сообщении.

"Чайка" после шести сыгранных матчей занимает третье из пяти мест таблицы группы 1 ФНЛ-2, набрав 13 очков. В июле прошлого года было принято решение о переводе клуба в третий по силе дивизион из-за участия в трех договорных матчах.