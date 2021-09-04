{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Гран-при России заменит этап в США и станет заключительным в сезоне "Формулы-3"

Соревнования пройдут 24-26 сентября

ТАСС, 4 сентября. Гран-при России в классе машин "Формула-3" заменит в сезоне этап в США. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На эту тему
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет при 50% заполняемости трибун
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет при 50% заполняемости трибун

Всего в календаре запланировано семь этапов, из которых на данный момент завершились пять. Гонка в американском Остине должна была стать заключительной в сезоне и была запланирована на 24-26 сентября.

Теперь этап примет Сочи, где в те же даты также пройдут этапы Гран-при "Формулы-2" и "Формулы-1".

"Изменения календаря были согласованы всеми заинтересованными сторонами после неизбежных логистических изменений, которые сильно повлияли на общие затраты на запланированное мероприятие в Остине для "Формулы-3", - говорится в сообщении гоночной серии.

С 3 по 5 сентября проходит предпоследний этап "Формулы-3" в Нидерландах.

Теги
Автогонки
Паралимпиада в Токио
Тренер российских волейболистов назвал второе место на Паралимпиаде достойным результатом
Александр Овсянников отметил, что россияне впервые вышли в финал Игр
Читать полностью