Гран-при России заменит этап в США и станет заключительным в сезоне "Формулы-3"

ТАСС, 4 сентября. Гран-при России в классе машин "Формула-3" заменит в сезоне этап в США. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Всего в календаре запланировано семь этапов, из которых на данный момент завершились пять. Гонка в американском Остине должна была стать заключительной в сезоне и была запланирована на 24-26 сентября.

Теперь этап примет Сочи, где в те же даты также пройдут этапы Гран-при "Формулы-2" и "Формулы-1".

"Изменения календаря были согласованы всеми заинтересованными сторонами после неизбежных логистических изменений, которые сильно повлияли на общие затраты на запланированное мероприятие в Остине для "Формулы-3", - говорится в сообщении гоночной серии.

С 3 по 5 сентября проходит предпоследний этап "Формулы-3" в Нидерландах.