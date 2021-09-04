"Спартак" обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:1 победил хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 2 222 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Иван Дроздов (24-я минута), Эмиль Петтерссон (35) и Андрей Локтионов (60). У гостей отличился Давид Томашек (41).

Главный тренер хабаровчан Владимир Воробьев пропустил матч в связи с семейными обстоятельствами, игрой команды руководил помощник Воробьева Игорь Петров.

"Спартак" одержал вторую победу кряду в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, в первом матче был обыгран дома владивостокский "Адмирал" (4:1).

"Амур" в первом матче уступил в гостях "Сочи" со счетом 0:4.

В следующем матче "Спартак" 6 сентября примет подольский "Витязь". "Амур" в этот же день на выезде сыграет с действующим победителем Кубка Гагарина омским "Авангардом".