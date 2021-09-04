ЦСКА одержал первую победу в КХЛ после назначения Федорова главным тренером

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 1 050 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Михаил Григоренко (27-я минута), Антон Слепышев (48) и Сергей Андронов (58). У гостей отличились Николай Елисеев (30) и Хантер Шинкарук (30).
Григоренко забросил первую шайбу за красно-синих после возвращения из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", в составе ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.
Ранее ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение количества болельщиков на домашних играх клуба до 3 тысяч человек.
В первом матче чемпионата подопечные Сергея Федорова уступили победителю Кубка Гагарина сезона-2020/21 омскому "Авангарду" (0:4). Федоров занял пост главного тренера армейцев в июле, сменив Игоря Никитина. Рижское "Динамо" проиграло второй матч кряду, в первой игре рижане уступили ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3.
В следующем матче ЦСКА 6 сентября сыграет в гостях с "Сочи". Рижское "Динамо" в этот же день встретится на выезде с пекинским "Куньлунь Ред Стар".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-0
|2
|2
|Витязь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-3
|2
|3
|Динамо М
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|2
|5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|6
|СКА
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-6
|2
|8
|Северсталь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|9
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-6
|0
|10
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-6
|0
|11
|Динамо Мн
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|12
|Йокерит
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-3
|0