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КХЛ

ЦСКА одержал первую победу в КХЛ после назначения Федорова главным тренером

Армейцы со счетом 3:2 обыграли рижское "Динамо"
Антон Слепышев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Антон Слепышев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 1 050 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Михаил Григоренко (27-я минута), Антон Слепышев (48) и Сергей Андронов (58). У гостей отличились Николай Елисеев (30) и Хантер Шинкарук (30).

Григоренко забросил первую шайбу за красно-синих после возвращения из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", в составе ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

Ранее ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение количества болельщиков на домашних играх клуба до 3 тысяч человек.

В первом матче чемпионата подопечные Сергея Федорова уступили победителю Кубка Гагарина сезона-2020/21 омскому "Авангарду" (0:4). Федоров занял пост главного тренера армейцев в июле, сменив Игоря Никитина. Рижское "Динамо" проиграло второй матч кряду, в первой игре рижане уступили ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3.

В следующем матче ЦСКА 6 сентября сыграет в гостях с "Сочи". Рижское "Динамо" в этот же день встретится на выезде с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Сочи11000004-02
2Витязь11000006-32
3Динамо М11000004-12
4Спартак11000004-12
5Локомотив11000003-22
6СКА11000003-22
7ЦСКА21000013-62
8Северсталь10000012-30
9Динамо Р20000024-60
10Торпедо10000013-60
11Динамо Мн10000011-40
12Йокерит10000010-30

 

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