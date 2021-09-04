{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Главный тренер "Амура" из-за смерти отца пропустит ближайшие матчи КХЛ

Владимир Воробьев не присутствовал на матче со "Спартаком"
Главный тренер "Амура" Владимир Воробьев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный тренер "Амура" Владимир Воробьев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Амур" Владимир Воробьев из-за смерти отца пропустит ближайшие матчи своей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам сообщил и. о. главного тренера команды Игорь Петров.

На эту тему
"Спартак" обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги
"Спартак" обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

Воробьев по причине потери отца не присутствовал на матче со "Спартаком".

"Скорее всего, в ближайших матчах его не будет, так как ему надо решить ряд организационных проблем. Вернется ли он к домашней серии, пока не знаю", - сказал Петров.

"Спартак" обыграл "Амур" со счетом 3:1. "Хорошая боевая игра, было много борьбы, неплохое качество хоккея с нашей стороны. "Спартак" сумел реализовать свои моменты, наши игроки их также имели, но не смогли добраться до ворот. Ребята хотели хоть как-то порадовать главного тренера, но реализация нас подводит", - сказал Петров.

Два удаления подряд у "Спартака" отразились на игре команды, рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов. "Игра была тяжелая, нервная, но действовали правильно. Где-то дисциплина подвела, два удаления подряд скомкали игру, но ребята молодцы, собрались. Были конечно, грубые ошибки, но это начало сезона, будем все разбирать", - сказал Миронов.

Тренер сообщил, когда вернутся в строй нападающие Максим Цыплаков и Илья Талалуев. "Они не на 100% готовы. Как только готовы будут, нет смысла их держать в запасе, но надо будет поднабрать физической формы. Вот-вот приступят к тренировкам", - отметил он.

Теги
КХЛ
Чемпионат Европы по волейболу
Российские волейболисты одержали первую победу на чемпионате Европы
Россияне обыграли во втором туре команду Нидерландов
Российские волейболисты одержали первую победу на чемпионате Европы
Читать полностью