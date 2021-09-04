Главный тренер "Амура" из-за смерти отца пропустит ближайшие матчи КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Амур" Владимир Воробьев из-за смерти отца пропустит ближайшие матчи своей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам сообщил и. о. главного тренера команды Игорь Петров.

Воробьев по причине потери отца не присутствовал на матче со "Спартаком".

"Скорее всего, в ближайших матчах его не будет, так как ему надо решить ряд организационных проблем. Вернется ли он к домашней серии, пока не знаю", - сказал Петров.

"Спартак" обыграл "Амур" со счетом 3:1. "Хорошая боевая игра, было много борьбы, неплохое качество хоккея с нашей стороны. "Спартак" сумел реализовать свои моменты, наши игроки их также имели, но не смогли добраться до ворот. Ребята хотели хоть как-то порадовать главного тренера, но реализация нас подводит", - сказал Петров.

Два удаления подряд у "Спартака" отразились на игре команды, рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов. "Игра была тяжелая, нервная, но действовали правильно. Где-то дисциплина подвела, два удаления подряд скомкали игру, но ребята молодцы, собрались. Были конечно, грубые ошибки, но это начало сезона, будем все разбирать", - сказал Миронов.

Тренер сообщил, когда вернутся в строй нападающие Максим Цыплаков и Илья Талалуев. "Они не на 100% готовы. Как только готовы будут, нет смысла их держать в запасе, но надо будет поднабрать физической формы. Вот-вот приступят к тренировкам", - отметил он.