Организаторы планируют сделать открытыми Игры стран СНГ

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Организаторы Игр стран СНГ планируют пригласить к участию сборные государств, не входящих в содружество. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Aнфимов.

В субботу в Казани открылись первые в истории Игры стран СНГ, в которых примут участие спортсмены 9 стран.

"Такого масштабного проекта в спортивной истории стран СНГ еще не было, и я думаю, он выйдет далеко за пределы географии только стран СНГ. Потому что мы уже начинаем высылать приглашения, не дожидаясь закрытия этих Игр, в другие государства, чтобы привлечь их внимание к этому мероприятию и привлечь команды этих государств, показав, что СНГ открыто не только для политического, но и для спортивного сотрудничества для других государств", - сказал Анфимов.

Состязания продлятся до 11 сентября, в них примут участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.