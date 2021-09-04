Президент "Урала" считает, что сборная России должна выйти на ЧМ-2022 с первого места

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России должна выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года с первого места в своей группе. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

В субботу сборная России обыграла на выезде команду Кипра (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира. 1 сентября россияне сыграли вничью в отборочном турнире со сборной Хорватии (0:0) на стадионе "Лужники" в первом матче под руководством Валерия Карпина.

"Ребята устали - думаю, у Валерия Георгиевича [Карпина] интенсивные тренировки. Самое главное, что есть результат, - сказал Иванов. - Видно было, что мы переигрываем команду Кипра, когда забили второй гол, может быть, немного расслабились и появились какие-то моменты. Но мы контролировали ситуацию, все нормально".

"Хочу сказать, что прошлая игра мне понравилась больше, чем сегодняшняя. В первом матче играли с сильной командой, которая, между прочим, вице-чемпион мира - прессинговали и хорошо играли. А сегодня соперник был послабее и настрой, видимо, был немного не тот. Знали, что победят. Самое главное - задача выполнена", - добавил он.

По итогам пяти сыгранных матчей сборная России с 10 очками возглавляет таблицу группы Н, опережая имеющих матч в запасе хорватов (7).

"Думаю, что не временно [сборная России занимает первое место в отборочной группе]. Мы должны на чемпионат мира из этой группы выйти! С первого места? Конечно!" - отметил Иванов.

"Не хотелось бы сравнивать [сборные Карпина и Станислава Черчесова], та сборная тоже достойно выступала, достойно выступила на чемпионате мира. Станислав Саламович делал ставку на тех футболистов, которые играли у него на чемпионате мира. Может быть, раньше надо было обновлять команду, я вижу, что Валерий Георгиевич смело ставит молодых, они играют. Молодежь сможет приносить нам пользу и результат", - заключил он.