Дюков надеется, что "Ак Барс Арена" будет готова к проведению матча Россия - Словакия

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) доверяет правительству Татарстана и администрации "Ак Барс Арены", организация надеется на то, что поле стадиона будет готово к проведению 8 октября матча отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 между сборными России и Словакии. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

21 августа Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. 26 августа генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты переноса матча между сборными России и Словакии, который состоится 8 октября, из Казани. На следующий день пресс-служба стадиона сообщила, что игра, как и планировалось, пройдет в столице Татарстана. Тогда было объявлено о переносе всех мероприятий, включая матчи "Рубина", с "Ак Барс Арены" на Центральный стадион для подготовки поля "Ак Барс Арены".

"Казань обещает, что поле будет подготовлено к этому матчу. Мы доверяем правительству Татарстана и администрации стадиона. Я надеюсь, что поле будет готово, мы сможем сыграть там", - сказал Дюков.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году, его вместимость составляет 45 тыс. зрителей. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также четыре матча Кубка конфедераций 2017 года и шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2023 году стадион примет матч за Суперкубок УЕФА.