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ЧМ-2022 по футболу

Костеноглу: кипрские футболисты стали играть активнее после двух пропущенных мячей

В субботу сборная Кипра на своем поле проиграла команде России со счетом 0:2
Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу Валерий Шарифулин, ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу
© Валерий Шарифулин, ТАСС

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Кипра выглядели активно после двух пропущенных голов в матче с командой России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу.

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В субботу сборная Кипра на своем поле проиграла команде России со счетом 0:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Я не могу радоваться результату матча. Тем не менее не могу не признать, что команда приложила все усилия. Были достойные моменты как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, команда стала играть активно только после двух пропущенных мячей", - сказал Костеноглу.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4).

"С каждым противником мы играем, не всегда рассчитывая на лучший результат. Нельзя сказать, что нет перспектив у команды - она играет по-новому, изменилась, и это касается как отдельных игроков, так и всей команды. Поэтому мы рассчитываем на положительный результат", - отметил тренер.

В следующем матче россияне примут 7 сентября в Москве команду Мальты, киприоты сыграют в тот же день на выезде со словаками.

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