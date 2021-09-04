Жемалетдинов заявил, что хочет видеть больше футболистов "Локомотива" в сборной России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов хочет видеть больше игроков московского "Локомотива" в национальной команде. Об это футболист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В субботу российские футболисты в гостях обыграли киприотов со счетом 2:0, счет в матче открыл полузащитник Александр Ерохин, дебютным голом за сборную России отметился Жемалетдинов, обе голевые передачи отдал нападающий железнодорожников Федор Смолов.

"Главной задачей на матч было прессинговать соперника и не давать им разыгрывать мяч около штрафной. Очень доволен своей игрой в связке с партнерами по "Локомотиву" Смоловым и [Дмитрием] Бариновым, надеюсь, что игроков из московской команды в сборной будет больше. Мы верим в [главного тренера] Валерия Георгиевича Карпина и будем помогать ему всеми силами", - заявил Жемалетдинов.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу (21:45 мск). В следующем матче россияне примут 7 сентября на "Открытие Банк Арене" команду Мальты, киприоты сыграют в тот же день на выезде со словаками.