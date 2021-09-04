Карпин считает, что российский футболист Самошников достойно сыграл против киприотов

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Илья Самошников достойно провел полноценный дебют против команды Кипра. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В субботу сборная России на выезде обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Самошников впервые вышел в стартовом составе российской команды и провел полный матч. Ранее защитник вышел на замену в игре против хорватов (0:0).

"Полноценный дебют в игре, он провел на поле 90 минут, - сказал Карпин. - Считаю, что достойно сыграл для первого раза. Поначалу было волнение, в первом тайме, а во втором нормально".

Нападающий Федор Смолов не принял участия в матче с хорватами. "Если бы Смолов сыграл с командой Хорватии, то сегодня он бы, возможно, выглядел не лучшим образом. Когда игры через два дня на третий, нужна ротация. Игра Александра Ерохина, Рифата Жемалетдинова и Смолова? Нормально, сделали свою работу", - добавил Карпин.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем матче россияне примут 7 сентября в Москве команду Мальты, киприоты сыграют в тот же день на выезде со словаками.