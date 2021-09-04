Карпин остался недоволен игрой сборной России в матче с киприотами

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Качество игры сборной России по футболу в матче против киприотов было неудовлетворительным. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Карпин заявил, что российские футболисты устали во втором тайме матча с киприотами

На эту тему

Сборная России обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

"Итог матча - три очка, мы выиграли, результат приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, - сказал Карпин. - Понятно, что второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал. Нет такого, чтобы принесло какого-то удовлетворения".

"После 60-й минуты очень плохо. До - плюс-минус. Проблема в физическом состоянии. Функциональное состояние не позволяло делать какие-то вещи", - добавил он.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем матче россияне примут 7 сентября в Москве команду Мальты.