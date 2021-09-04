Карпин заявил, что российские футболисты устали во втором тайме матча с киприотами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Многие футболисты сборной России устали во втором тайме матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Кипра. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу сборная России со счетом 2:0 обыграла на выезде команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Почему было тяжело в конце? Если вы стоите или гуляете, то, наверное, тут комфортно, а футболистам было реально тяжело, это данность. Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже", - сказал Карпин.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем матче россияне примут 7 сентября в Москве команду Мальты.