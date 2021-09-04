Колосков: тренерам сборной России по футболу необходимо улучшать качество игры команды

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерскому штабу сборной России по футболу нужно улучшать качество игры от матча к матчу. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Россияне обыграли команду Кипра в отборочном турнире чемпионата мира со счетом 2:0. Качество игры команды раскритиковали как ее главный тренер Валерий Карпин, так и президент РФС Александр Дюков.

"Качество игры очень трудно изменить сразу. Игроки те же самые, что у [Станислава] Черчесова (бывший главный тренер сборной России - прим. ТАСС), плюс вызвали [Илью] Самошникова, [Арсена] Захаряна, [Константина] Тюкавина. За две-три тренировки качество игры не поменяется, но победа достигнута. Сегодня и победили, и посмотрели новых игроков", - сказал Колосков.

"При Черчесове двигались хорошо, пробегали большое количество километров, были по этому показателю даже лидерами среди других команд, но эффективность была низкой. Сохранив работоспособность, надо увеличить качество игры", - добавил он.

Сборная Кипра впервые потерпела домашнее поражение в отборочном турнире. "На град голов не приходится рассчитывать. Потребуется свежая кровь, есть резерв. С молодыми можно решать вопрос по качеству игры", - отметил Колосков.