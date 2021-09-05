Нурмагомедов заявил, что хотел бы дать интервью Познеру

"Я очень часто смотрю его (Познера - прим. ТАСС) беседы с серьезными людьми, - сказал Нурмагомедов. - У него же серьезные люди бывают, в основном, в возрасте - состоявшиеся личности. Мне интересно его послушать, он старается психологически ломать, и он такой - оснащенный в истории. Интересно было бы с ним [пообщаться]".

"Это я сейчас могу интервью раздавать, - добавил Нурмагомедов. - А раньше не раздавал, старался эмоционально не распыляться. По-любому эти интервью забирают энергетику. А с Познером я бы с удовольствием записал интервью".

Нурмагомедову 32 года, он стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года и трижды защитил титул. Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры.