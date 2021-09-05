Нурмагомедов рассказал о желаемом исходе боя Махачев - дос Аньос

ТАСС, 5 сентября. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может одержать победу в поединке против бразильца Рафаэля дос Аньоса за счет бойцовского прессинга. Такое мнение высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью газете "Спорт-Экспресс" .

Поединок между Махачевым и дос Аньосом состоится 30 октября в Абу-Даби.

"Есть переживания перед боем Махачева с дос Аньосом, потому что у бразильца очень большой опыт, в боях такого уровня опыт - это козырь в кармане. Я бы хотел, чтобы Ислам валил его в первых раундах, дал ему бойцовский прессинг, будет шикарно, если Ислам сможет победить его в партере, потому что я не помню, чтобы это кому-то удавалось. Был бой со мной, с [Колби] Ковингтоном, [Усманом] Камару, мы доминировали над ним в партере, но не было финиша. Я думаю, если Ислам дожмет и станет первым, кому это удастся, это будет очень большая заявка", - сказал Нурмагомедов.

Махачеву 29 лет. В его активе 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC. Дос Аньос - бывший чемпион UFC в легком весе, на счету 36-летнего бойца 30 побед и 13 поражений.