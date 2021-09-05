Фетисов: разницы между третьим и четвертым местами в зачете Паралимпиады для россиян нет

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что разницы между третьим и четвертым местами в медальном зачете Паралимпийских игр для российских спортсменов нет. Такое мнение он высказал ТАСС.

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио с 36 золотыми медалями, на одну отстав от команды США. Также в активе россиян 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Поздравляю всех наших спортсменов, кто завоевал медали. Они большие молодцы. Третье или четвертое место - разницы нет. Для тех, кто выиграл золото, - это, конечно, успех", - сказал Фетисов.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье. Следующая летняя Паралимпиада пройдет в 2024 году в Париже.