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Паралимпиада в Токио

Фетисов: разницы между третьим и четвертым местами в зачете Паралимпиады для россиян нет

Двукратный олимпийский чемпион поздравил всех завоевавших медали российских паралимпийцев

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что разницы между третьим и четвертым местами в медальном зачете Паралимпийских игр для российских спортсменов нет. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио с 36 золотыми медалями, на одну отстав от команды США. Также в активе россиян 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Поздравляю всех наших спортсменов, кто завоевал медали. Они большие молодцы. Третье или четвертое место - разницы нет. Для тех, кто выиграл золото, - это, конечно, успех", - сказал Фетисов.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье. Следующая летняя Паралимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

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Фетисов, Вячеслав АлександровичПаралимпиада в Токио
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