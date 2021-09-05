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Паралимпиада в Токио

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр

На Играх в Токио российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете.

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В воскресенье женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й. В активе сборной России также 36 золотых наград, однако американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей - 36 против 33 у российской команды.

На Паралимпиаде осталось разыграть три комплекта наград в бадминтоне и один в баскетболе. Россияне в этих дисциплинах не претендуют на медали. В общей сложности российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе - британцы (41-38-44), третье - американцы (36-36-31).

Сборная России побила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах, российские спортсмены выиграли 118 наград. Команда России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне - 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых). На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай956051206
2Великобритания413844123
3США363631103
4Россия363349118
5Нидерланды25171759
6Украина24472798
7Бразилия22203072
8Австралия21293080
9Италия14292669
10Азербайджан141419
11Япония13142148
12Германия13121843
13Иран1211124
14Франция11142853
15Испания9151236
16Узбекистан85619
17Польша761225
18Венгрия75416
19Швейцария74314
20Мексика721322
21Новая Зеландия63312
22Израиль6219
23Канада510621
24Таиланд55818
25Словакия52411
26Белоруссия5117
27Индия48618
28Тунис45211
29Алжир44412
30Марокко44311
31Бельгия43815
32Ирландия4217
33Нигерия41510
34ЮАР4127
35Куба4116
36Иордания4015
37Колумбия371424
38Венесуэла3227
39Малайзия3205
40Дания3115
41Южная Корея291223
42Турция24915
43Чехия2338
44Чили2316
44Сербия2316
46Норвегия2024
47Сингапур2002
48Австрия1539
49Швеция1528
50Греция13711
51Индонезия1348
52Финляндия1315
52Казахстан1315
54ОАЭ1113
55Коста-Рика1102
56Эквадор1023
57Кипр1012
57Шри-Ланка1012
59Эфиопия1001
59Монголия1001
59Пакистан1001
59Перу1001
63Аргентина0549
64Египет0527
65Хорватия0347
66Латвия0325
67Грузия0303
68Болгария0202
69Гонконг0134
69Ирак0123
71Кувейт0112
71Намибия0112
71Румыния0112
71Словения0112
75Вьетнам0101
76Литва0033
77Португалия0022
78Босния и Герцеговина0011
78Сальвадор0011
78Кения0011
78Саудовская Аравия0011
78Черногория0011
78Оман0011
78Катар0011
78Тайвань0011
78Уганда0011

 

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