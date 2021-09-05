Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете.
В воскресенье женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й. В активе сборной России также 36 золотых наград, однако американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей - 36 против 33 у российской команды.
На Паралимпиаде осталось разыграть три комплекта наград в бадминтоне и один в баскетболе. Россияне в этих дисциплинах не претендуют на медали. В общей сложности российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе - британцы (41-38-44), третье - американцы (36-36-31).
Сборная России побила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах, российские спортсмены выиграли 118 наград. Команда России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне - 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых). На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|95
|60
|51
|206
|2
|Великобритания
|41
|38
|44
|123
|3
|США
|36
|36
|31
|103
|4
|Россия
|36
|33
|49
|118
|5
|Нидерланды
|25
|17
|17
|59
|6
|Украина
|24
|47
|27
|98
|7
|Бразилия
|22
|20
|30
|72
|8
|Австралия
|21
|29
|30
|80
|9
|Италия
|14
|29
|26
|69
|10
|Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
|Япония
|13
|14
|21
|48
|12
|Германия
|13
|12
|18
|43
|13
|Иран
|12
|11
|1
|24
|14
|Франция
|11
|14
|28
|53
|15
|Испания
|9
|15
|12
|36
|16
|Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
|Польша
|7
|6
|12
|25
|18
|Венгрия
|7
|5
|4
|16
|19
|Швейцария
|7
|4
|3
|14
|20
|Мексика
|7
|2
|13
|22
|21
|Новая Зеландия
|6
|3
|3
|12
|22
|Израиль
|6
|2
|1
|9
|23
|Канада
|5
|10
|6
|21
|24
|Таиланд
|5
|5
|8
|18
|25
|Словакия
|5
|2
|4
|11
|26
|Белоруссия
|5
|1
|1
|7
|27
|Индия
|4
|8
|6
|18
|28
|Тунис
|4
|5
|2
|11
|29
|Алжир
|4
|4
|4
|12
|30
|Марокко
|4
|4
|3
|11
|31
|Бельгия
|4
|3
|8
|15
|32
|Ирландия
|4
|2
|1
|7
|33
|Нигерия
|4
|1
|5
|10
|34
|ЮАР
|4
|1
|2
|7
|35
|Куба
|4
|1
|1
|6
|36
|Иордания
|4
|0
|1
|5
|37
|Колумбия
|3
|7
|14
|24
|38
|Венесуэла
|3
|2
|2
|7
|39
|Малайзия
|3
|2
|0
|5
|40
|Дания
|3
|1
|1
|5
|41
|Южная Корея
|2
|9
|12
|23
|42
|Турция
|2
|4
|9
|15
|43
|Чехия
|2
|3
|3
|8
|44
|Чили
|2
|3
|1
|6
|44
|Сербия
|2
|3
|1
|6
|46
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|47
|Сингапур
|2
|0
|0
|2
|48
|Австрия
|1
|5
|3
|9
|49
|Швеция
|1
|5
|2
|8
|50
|Греция
|1
|3
|7
|11
|51
|Индонезия
|1
|3
|4
|8
|52
|Финляндия
|1
|3
|1
|5
|52
|Казахстан
|1
|3
|1
|5
|54
|ОАЭ
|1
|1
|1
|3
|55
|Коста-Рика
|1
|1
|0
|2
|56
|Эквадор
|1
|0
|2
|3
|57
|Кипр
|1
|0
|1
|2
|57
|Шри-Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|59
|Монголия
|1
|0
|0
|1
|59
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|59
|Перу
|1
|0
|0
|1
|63
|Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
|Египет
|0
|5
|2
|7
|65
|Хорватия
|0
|3
|4
|7
|66
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|67
|Грузия
|0
|3
|0
|3
|68
|Болгария
|0
|2
|0
|2
|69
|Гонконг
|0
|1
|3
|4
|69
|Ирак
|0
|1
|2
|3
|71
|Кувейт
|0
|1
|1
|2
|71
|Намибия
|0
|1
|1
|2
|71
|Румыния
|0
|1
|1
|2
|71
|Словения
|0
|1
|1
|2
|75
|Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|76
|Литва
|0
|0
|3
|3
|77
|Португалия
|0
|0
|2
|2
|78
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|1
|1
|78
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|78
|Кения
|0
|0
|1
|1
|78
|Саудовская Аравия
|0
|0
|1
|1
|78
|Черногория
|0
|0
|1
|1
|78
|Оман
|0
|0
|1
|1
|78
|Катар
|0
|0
|1
|1
|78
|Тайвань
|0
|0
|1
|1
|78
|Уганда
|0
|0
|1
|1