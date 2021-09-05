Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр

В воскресенье женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й. В активе сборной России также 36 золотых наград, однако американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей - 36 против 33 у российской команды.

На Паралимпиаде осталось разыграть три комплекта наград в бадминтоне и один в баскетболе. Россияне в этих дисциплинах не претендуют на медали. В общей сложности российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе - британцы (41-38-44), третье - американцы (36-36-31).

Сборная России побила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах, российские спортсмены выиграли 118 наград. Команда России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне - 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых). На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября.