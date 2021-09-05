Российские паралимпийцы приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Игр

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Делегация команды Паралимпийского комитета России (ПКР) приняла участие в параде спортсменов, который проходит в воскресенье на Национальном стадионе в Токио на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр.

Знаменосцем команды стал пловец Роман Жданов, завоевавший на Паралимпиаде в Токио три золотые медали с мировым рекордом и две бронзовые награды. В параде приняли участие знаменосцы. Остальная делегация ПКР, которая составила около 150 человек из спортсменов и персонала, вышла на стадион заранее. Перед началом церемонии россияне запустили "волну".

На Играх было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Вторыми стали спортсмены из Великобритании (41-38-45), третьими - американцы (37-36-31). Российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете (36-33-49).

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпиаде в Токио было запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляли команду Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee).