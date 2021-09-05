Свищев: российские паралимпийцы долго шли к успеху на Играх в Токио

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские атлеты долго шли к тому, чтобы успешно выступить на летних Паралимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Сборная России в медальном зачете Паралимпиады заняла четвертое место с 36 золотыми медалями, на одну отстав от команды США. В активе россиян также 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Считаю, что Паралимпийские игры закончились для нас успешно, несмотря на все ограничения, которые предшествовали подготовке наших спортсменов. Ребята как могли показали все мастерство, - сказал Свищев. - Путь был долгим, если вспомнить ограничения и недопуск на предыдущие Игры, судебные тяжбы, последующие за этим ограничения по флагу и гимну. Плюс скандалы, которые сопутствовали, а также неприятные ситуации с украинскими коллегами".

"Все же ребята настоящие бойцы. Я был на Дальнем Востоке, встречался с теми, кто уже вернулся. Могу только снять шляпу перед их достижениями и силой воли. Как раз их выступление и есть лучшая мотивация для мальчишек и девчонок, которые должны приходить в спортивные школы, для родителей, которые должны приводить детей", - добавил он.

По словам Свищева, несмотря на ограничения, результаты говорят о том, что можно добиваться всего. "Было бы желание. Независимо от места, мы гордимся всей нашей командой, теми тренерами, помощниками, которые способствовали этому, и ребята просто красавцы! Поздравляем ПКР и Минспорт", - подчеркнул Свищев.