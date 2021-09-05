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Паралимпиада в Токио

Президент МПК Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Парижа

Игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

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Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Всего на Паралимпийских играх в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31), четвертой - России (36-33-49).

Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без зрителей по причине эпидемиологической ситуации.

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Паралимпиада в Токио
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