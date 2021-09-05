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Паралимпиада в Токио

Газзаев назвал успешным выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио

Глава комитета Госдумы по делам национальностей отметил, что команда показала лучший результат в истории по количеству завоеванных медалей

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским спортсменам на последующих Паралимпийских играх нужно стремиться к попаданию в первую тройку в медальном зачете, но их нынешнее выступление в Токио является успешным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

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Достойный результат.

Россияне в медальном зачете Паралимпиады заняли четвертое место с 36 золотыми медалями, на одну их отстав от команды США.

"За всю историю участия в Паралимпийских играх наша сборная показала лучший результат по количеству завоеванных медалей. В целом это очень позитивно. В дальнейшем надо стремиться попадать в призовую тройку, но в целом выступление можно назвать достаточно успешным. Надеемся, что на следующих Паралимпийских играх их результат будет еще лучше", - сказал Газзаев.

Следующая летняя Паралимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

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Газзаев, Валерий ГеоргиевичПаралимпиада в Токио
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