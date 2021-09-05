Три гола Бэйла принесли сборной Уэльса победу над белорусами в матче отбора ЧМ в Казани

ТАСС, 5 сентября. Сборная Белоруссии по футболу со счетом 2:3 проиграла команде Уэльса в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

У сборной Уэльса три мяча забил Гарет Бэйл, на 6-й и 69-й минутах он реализовал пенальти, победный гол нападающий "Реала" забил на третьей добавленной к основному времени матча минуте. У белорусов голами отметились Виталий Лисакович (29, с пенальти) и Павел Седько (31). Лисакович является нападающим московского "Локомотива", за который выступает с августа 2020 года.

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны. В международной организации эту информацию опровергли. В Казани белорусам также предстоит встретиться с бельгийцами 8 сентября. Место проведения последней домашней встречи команды Белоруссии со сборной Чехии (11 октября) еще не определено.

Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E. После четырех игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (10 очков, 4 игры), на второй строчке располагаются чехи (7; 4), на третьей - валлийцы (6; 3), на пятой - эстонцы (0; 3).

Всего в отборочном турнире ЧМ-2022 принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катар получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.