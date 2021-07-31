Леонов: игры сборной Белоруссии в Казани дадут дополнительную жизнь стадиону "Центральный"

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игры сборной Белоруссии против команд Уэльса и Бельгии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года пройдут в Казани на стадионе "Центральный" 5 и 8 сентября соответственно. Начало матчей - 16:00 мск и 21:45 мск. 26 июля генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил ТАСС, что организация рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения ближайших домашних матчей национальной команды.

"Мы очень рады, что из множества городов выбрана Казань, - сказал Леонов. - Вы знаете, что у нас есть такая возможность - проводить и матчи чемпионата [России], и дополнительные турниры в силу того, что у нас есть два полноценных стадиона. Для стадиона "Центральный" это дополнительная жизнь, потому что основные матчи в любом случае проводятся на "Ак барс арене". Конечно, приятнее играть у себя на родине, но мы очень гостеприимны, и белорусы рады сотрудничать с нашим стадионом".

"То, что такие команды, участники плей-офф чемпионата Европы, сюда приедут - дополнительный стимул и интерес, - отметил министр спорта Татарстана. - Насколько я знаю, у них ковид-протокол о том, что матчи проводятся без зрителей. Ближе к мероприятиям будем смотреть и, если будет возможность [зрителям] посетить матчи, для нас это было бы интересно".

Собеседник агентства отметил, что игры с участием сборной Белоруссии дополнят программу спортивных событий в Казани в сентябре. "В эти даты у нас будут Игры стран СНГ и форум "Россия - спортивная держава" (4-11 сентября и 8-10 сентября соответственно - прим. ТАСС). Матчи - дополнительный эвент для всех участников, это вишенка на торте", - резюмировал Леонов.

О сборной Белоруссии в отборе к ЧМ-2022

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны. В международной организации эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии до конца отборочного турнира к ЧМ-2022 предстоит провести три домашних матча - помимо игр с валлийцами и бельгийцами, команда сыграет с чехами (11 октября, место проведения еще не определено).

Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E, где, помимо команд Бельгии, Чехии и Уэльса, еще играет сборная Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей - валлийцы (3; 2), на пятой - эстонцы (0; 2).

Всего в отборочном турнире ЧМ-2022 принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катар получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Стадион "Центральный" был построен в Казани в 1960 году. Вместимость арены - 25 400 зрителей. Последняя игра на ней состоялась 29 июля - белорусское "Торпедо-БелАЗ" из города Жодино со счетом 0:5 проиграло датскому "Копенгагену" в ответной игре второго отборочного раунда Лиги конференций и завершило выступление в турнире (первая игра также завершилась победой датчан - 4:1). Казанский "Рубин" в последний раз играл на "Центральном" в марте 2021 года, потерпев поражение от подмосковных "Химок" (1:3) в 23-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.