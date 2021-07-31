Леонов: игры сборной Белоруссии в Казани дадут дополнительную жизнь стадиону "Центральный"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проведение матчей сборной Белоруссии по футболу в Казани даст дополнительную жизнь стадиону "Центральный". Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игры сборной Белоруссии против команд Уэльса и Бельгии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года пройдут в Казани на стадионе "Центральный" 5 и 8 сентября соответственно. Начало матчей - 16:00 мск и 21:45 мск. 26 июля генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил ТАСС, что организация рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения ближайших домашних матчей национальной команды.
"Мы очень рады, что из множества городов выбрана Казань, - сказал Леонов. - Вы знаете, что у нас есть такая возможность - проводить и матчи чемпионата [России], и дополнительные турниры в силу того, что у нас есть два полноценных стадиона. Для стадиона "Центральный" это дополнительная жизнь, потому что основные матчи в любом случае проводятся на "Ак барс арене". Конечно, приятнее играть у себя на родине, но мы очень гостеприимны, и белорусы рады сотрудничать с нашим стадионом".
"То, что такие команды, участники плей-офф чемпионата Европы, сюда приедут - дополнительный стимул и интерес, - отметил министр спорта Татарстана. - Насколько я знаю, у них ковид-протокол о том, что матчи проводятся без зрителей. Ближе к мероприятиям будем смотреть и, если будет возможность [зрителям] посетить матчи, для нас это было бы интересно".
Собеседник агентства отметил, что игры с участием сборной Белоруссии дополнят программу спортивных событий в Казани в сентябре. "В эти даты у нас будут Игры стран СНГ и форум "Россия - спортивная держава" (4-11 сентября и 8-10 сентября соответственно - прим. ТАСС). Матчи - дополнительный эвент для всех участников, это вишенка на торте", - резюмировал Леонов.
О сборной Белоруссии в отборе к ЧМ-2022
В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны. В международной организации эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии до конца отборочного турнира к ЧМ-2022 предстоит провести три домашних матча - помимо игр с валлийцами и бельгийцами, команда сыграет с чехами (11 октября, место проведения еще не определено).
Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E, где, помимо команд Бельгии, Чехии и Уэльса, еще играет сборная Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей - валлийцы (3; 2), на пятой - эстонцы (0; 2).
Всего в отборочном турнире ЧМ-2022 принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катар получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.
Стадион "Центральный" был построен в Казани в 1960 году. Вместимость арены - 25 400 зрителей. Последняя игра на ней состоялась 29 июля - белорусское "Торпедо-БелАЗ" из города Жодино со счетом 0:5 проиграло датскому "Копенгагену" в ответной игре второго отборочного раунда Лиги конференций и завершило выступление в турнире (первая игра также завершилась победой датчан - 4:1). Казанский "Рубин" в последний раз играл на "Центральном" в марте 2021 года, потерпев поражение от подмосковных "Химок" (1:3) в 23-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.