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Паралимпиада в Токио

Валуев считает знаковым успех российских паралимпийцев с учетом "жуткого" решения по Рио

Российские спортсмены побили рекорд Паралимпиад по количеству наград
Депутат Госдумы Николай Валуев Валерий Шарифулин/ТАСС
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Депутат Госдумы Николай Валуев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио имеет особенное значение - они получили возможность реализовать свою мечту после девятилетнего периода ожидания, вызванного решением не допустить их к участию в Паралимпиаде 2016 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

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В воскресенье завершилась Паралимпиада в Токио. Российские спортсмены побили рекорд Паралимпиад по количеству наград - команда завоевала 118 медалей. В 2012 году в Лондоне в активе российских спортсменов было 102 медали. Россияне в Токио заняли четвертое место в медальном зачете.

"Мы выступили очень хорошо, результат говорит сам за себя, - сказал Валуев. - Пять лет назад наша паралимпийская сборная в полном составе не смогла поехать на Игры, и это была жуть - у людей тогда отобрали мечту, время. С учетом того, что проведение Игр было отложено на год, им пришлось ждать этой возможности девять лет - это очень много. И ведь тогда их ко всей этой истории притянули за уши - нашли формальные причины политизировать ситуацию и прицепом наказали вслед за олимпийцами".

"Остается величайшее сожаление, что им пришлось ждать девять лет, это тяжелейший удар. Я знаю, что паралимпийцы не приемлют жалость, они - люди, которым не занимать силы духа, они не любят, когда их жалеют или считают, что они в чем-то неполноценны, для них это является главным оскорблением. Но действия Международного паралимпийского комитета тогда приобретали самый гадостный оттенок", - добавил он.

Российские паралимпийцы были вынуждены пропустить Игры в Рио-де-Жанейро на фоне допингового скандала в российском спорте. После выхода доклада Ричарда Макларена к участию в Олимпиаде 2016 года не были допущены многие российские спортсмены, команда по тяжелой атлетике пропустила Игры в полном составе, из российских легкоатлетов допуск получила только Дарья Клишина.

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Паралимпиада в Токио
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