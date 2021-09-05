Мазепин заявил, что в сходе на Гран-при Нидерландов нет его вины

ТАСС, 5 сентября. Задача российского пилота команды "Хаас" Никиты Мазепина состояла в управлении болидом на Гран-при Нидерландов "Формулы-1", а не в обзоре его технической готовности. Об этом заявил Мазепин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Мазепин не смог финишировать из-за проблем с гидравликой, выбыв из гонки на 44-м круге, его партнер по команде немец Мик Шумахер занял последнее среди финишировавших, 18-е место. Победителем Гран-при стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

"Я расстроен из-за того, что мне пришлось списать болид, потому что моя работа - им управлять, а не следить за его технической готовностью, а за последние несколько гоночных уик-эндов я на нем ездил недостаточно. К счастью, я не чувствую себя виноватым в этом, это из тех вещей, о которых надо забыть. У меня была хорошая гонка, мне было очень весело - у меня был очень хороший начальный круг, и я пытался выжать максимум из той позиции, с которой я стартовал. Я старался изо всех сил, и я просто хочу получить лучший результат для команды. Этого просто не должно было быть сегодня", - сказал Мазепин.

Гран-при Нидерландов прошел впервые с 1985 года. Следующий этап чемпионата состоится в Италии на автодроме "Монца" с 10 по 12 сентября.