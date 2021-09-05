Смагин: чемпионат Европы для Демченко стал одним из лучших шахматных турниров в карьере

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы для российского шахматиста Антона Демченко стал одним из лучших турниров в карьере. Об этом ТАСС рассказал гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Второе место на чемпионата Европы занял 16-летний немец Винсент Кеймер, третье - 21-летний Алексей Сарана - еще один представитель России. По итогам турнира на Кубок мира отобрался и его соотечественник Михаил Антипов.

"На чемпионате Европы мы традиционно выступаем удачно, практически всегда кто-то из наших шахматистов одерживает победу, - сказал Смагин. - Пожалуй, основным результатом можно признать то, что помимо Демченко, в Кубок мира попали еще двое - Сарана и Антипов".

"Что касается победителя, то для Демченко турнир получился одним из лучших в жизни - он отлично сыграл, у него было много хороших партий. В России он считается шахматистом второго эшелона, поэтому победа на чемпионате Европы станет для него серьезным вызовом. Ему еще есть куда прогрессировать", - добавил он.

Демченко одержал победу в 34 года. "Если ты ставишь цель улучшить свою игру, то прогрессировать можно всю жизнь, - отметил эксперт. - Василий Смыслов в 64 года сыграл один из лучших своих матчей, даже несмотря на поражение Гарри Каспарову. Поэтому ничего невозможного нет".

"34 года - рассвет. У нас много недооцененных шахматистов, которые периодически выстреливают на том или ином соревновании. Конечно, чемпионом мира он, скорее всего, уже не станет, но продолжить побеждать на других турнирах он может. Все от него зависит", - заметил Смагин.