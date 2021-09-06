Медали Универсиады-2023 будут представлены на форуме "Россия - спортивная держава"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Эскизные проекты медалей Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, представят на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Универсиады-2023 в понедельник.

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"В качестве главного события в рамках работы стенда [Всемирных студенческих игр] запланировано представление эскизных проектов медалей Игр. Один из них будет официально утвержден в дальнейшем. Презентацию эскизов для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко проведет руководитель дирекции Игр Александр Чернов", - говорится в сообщении.

Демонстрационный стенд Универсиады-2023 станет частью выставки форума. Посетители экспозиции смогут узнать о ходе подготовки к соревнованиям в Екатеринбурге.

Также в рамках форума состоится подписание ряда деловых соглашений и объявление новых партнеров и спонсоров Универсиады.

"На форуме запланирована передача факелов предыдущих Студенческих игр, в которой примут участие руководители оргкомитетов Универсиады-2013 в Казани и Унивесриады-2019 в Красноярске", - добавили в пресс-службе.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября. Форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.