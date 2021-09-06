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Паралимпиада в Токио

Российская паралимпийская команда прилетела в аэропорт Шереметьево

Игры в Токио завершились в воскресенье
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская паралимпийская сборная прилетела рейсом "Аэрофлота" из Токио, где 5 сентября завершились Паралимпийские игры, в Москву.

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В общей сложности на борту самолета в Россию вернулись 172 спортсмена команды Паралимпийского комитета России.

Из аэропорта спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их встретят представители различных спортивных федераций, родные и близкие участников Паралимпиады и волонтеры. В церемонии также примут участие известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят российский флаг и прозвучит гимн РФ.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете Игр одержала сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).

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Паралимпиада в Токио
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