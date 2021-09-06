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Олимпиада-2022 в Пекине

ОКР планирует организовать рейсы в Пекин для олимпийцев из Новосибирска и Красноярска

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и авиакомпания "Аэрофлот" готовы заключить соглашение для организации прямых рейсов в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года, для российских олимпийцев из Новосибирска и Красноярска. Об этом на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм сообщил исполнительный директор ОКР Владимир Сенглеев.

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Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Рассматриваем Новосибирск, Красноярск, оттуда будем организовывать рейсы. "Аэрофлот" готов с нами подписать контракт на один год, готов перевести команду в следующем году. На данный момент нет рейсов в Пекин", - сказал Сенгелеев.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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