ФИФА проанализирует ситуацию с матчем между сборными Бразилии и Аргентины

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) проанализирует ситуацию с матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами Бразилии и Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч, который должен был состояться в воскресенье, был остановлен в начале первого тайма. Причиной послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро (оба - "Тоттенхэм") и Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги. Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о нарушении вышеназванными игроками, а также футболистом английской "Астон Виллы" Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти потребовали отстранить игроков от спортивного мероприятия и выдворить их из страны.

"ФИФА сожалеет о ситуации, приведшей к отмене матча между сборными Бразилии и Аргентины и помешавшей миллионам болельщиков насладиться матчем двух сильнейших команд в мире. Первые отчеты о матче были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято своевременно", - говорится в заявлении.

Сборная Бразилии занимает первое место в южноамериканской зоне квалификации к чемпионату мира 2022 года, набрав 21 очко. Аргентинцы - вторые, команда набрала 15 очков.