{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

По бразильской системе. Сборная Аргентины покинула Сан-Паулу, не доиграв матч с хозяевами

Четыре игрока аргентинской команды при въезде в Бразилию скрыли факт выступлений за английские команды, чтобы не проходить карантин
© EPA-EFE/Sebastiao Moreira

ТАСС, 6 сентября. Скандалом завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу между сильнейшими сборными Южной Америки - командами Бразилии и Аргентины. Встреча была прервана в самом начале первого тайма после выхода на поле представителей бразильских властей, причиной которого послужило возможное нарушение несколькими аргентинскими футболистами антиковидных правил при въезде в Бразилию.

Матч проходил в Сан-Паулу. За несколько часов до игры стало известно, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) потребовало от местных властей отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины. Речь шла об игроках, выступающих в чемпионате Англии: Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии (оба - "Астон Вилла"), Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба - "Тоттенхэм").

На эту тему
Четырех аргентинских футболистов обязали пройти карантин в Бразилии перед началом матча
Четырех аргентинских футболистов обязали пройти карантин в Бразилии перед началом матча

Согласно местному законодательству, лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, ЮАР или Индии, обязаны пройти двухнедельный карантин. Сообщалось, что при въезде в страну четыре игрока аргентинской команды не сказали, что в последние две недели не посещали эти страны, предоставив тем самым ложную информацию. "Anvisa рассматривает данную ситуацию как серьезный санитарный риск и предписывает местным властям обеспечить помещение игроков в карантин и недопущение их участия в любых мероприятиях", - заявили в пресс-службе регулятора, подчеркнув недопустимость дальнейшего нахождения этих футболистов в стране.

Именно из-за этих правил английские клубы не отпустили игроков сборной Бразилии на отборочные матчи мирового первенства, поскольку южноамериканская страна находится в "красном" списке Великобритании, и по возвращении игроки должны были пройти 10-дневный карантин. Та же "Астон Вилла" отпустила Мартинеса и Буэндию в расположение сборной Аргентины, уточнив в своем заявлении, что оба проведут матчи с командами Венесуэлы и Бразилии, но пропустят игру с боливийцами, чтобы успеть пройти карантин.

Негодование Месси

Первоначально руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Бразильской конфедерации футбола (CBF) ходатайствовали о допуске игроков к матчу перед бразильскими властями, ссылаясь на действующий санитарный протокол проведения турнира по линии CONMEBOL, который подразумевает особые условия въезда в страны континента членов национальных команд для участия в официальных играх. Сразу после матча эти футболисты отдельно от команды должны были быть доставлены в аэропорт и выдворены из страны, как утверждал портал Globo esporte.

На эту тему
Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прерван
Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прерван

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на игру с бразильцами в стартовом составе аргентинской команды. В самом матче было сыграно около шести минут, после чего начал разгораться конфликт неподалеку от скамеек запасных. Участвовавшие в игре аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар пытались уговорить прорвавшихся к полю представителей властей не влиять на проведение матча, однако через некоторое время аргентинские игроки и тренеры ушли в подтрибунное помещение.

Радиостанция RMC Sport привела слова Месси, который во время диалога обратился к одному из сотрудников Anvisa с вопросом, почему те не пришли раньше, хотя аргентинцы находились в Бразилии три дня. Вскоре появилось официальное заявление CONMEBOL о том, что матч в воскресенье не будет доигран по решению арбитра.

"Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и дальнейшего развития, находятся в исключительной компетенции этой организации", - пояснили в CONMEBOL.

На эту тему
Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм
Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм

Аргентинская сторона при этом не считает, что их футболисты нарушили антиковидные правила. "Тут нельзя говорить об указании каких-то ложных данных [в декларации], потому что существуют санитарные нормы, в соответствии с которыми играются все турниры в Южной Америке, - приводит пресс-служба сборной слова президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии. - Санитарные органы каждой страны одобряют протокол, который мы выполняли по максимуму. Произошедшее сегодня прискорбно для футбола и очень неприятно для его имиджа".

Без депортации

Удивлена была действиями сотрудников Anvisa и CBF. Вопрос главным образом касается того, почему агентство довело дело до остановки матча. Сообщалось, в частности, что аргентинцев хотели задержать еще в отеле, где остановилась сборная, однако представители структуры банально не успели, так как команда отправилась на матч, и поспешили за ней на стадион.

На эту тему

"CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их. Однако мы были удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору, когда матч уже начался, поскольку Anvisa могло бы осуществлять свою деятельность гораздо более подходящим образом в другие дни перед матчем", - говорится в заявлении бразильской конфедерации.

Бразильская федеральная полиция не будет расследовать факт нарушения. Аргентинцы были опрошены бразильскими правоохранителями в зале местного аэропорта, после чего им было рекомендовано покинуть страну. Подвергать их депортации не стали, а сборная Аргентины в своем Twitter сообщила, что направляется домой.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Рожков надеется, что на Паралимпиаде в Париже сборная России выступит с флагом и гимном
В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд утвердил санкции в отношении российского спорта, согласно которым российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны
Читать полностью