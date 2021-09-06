По бразильской системе. Сборная Аргентины покинула Сан-Паулу, не доиграв матч с хозяевами

Четыре игрока аргентинской команды при въезде в Бразилию скрыли факт выступлений за английские команды, чтобы не проходить карантин

ТАСС, 6 сентября. Скандалом завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу между сильнейшими сборными Южной Америки - командами Бразилии и Аргентины. Встреча была прервана в самом начале первого тайма после выхода на поле представителей бразильских властей, причиной которого послужило возможное нарушение несколькими аргентинскими футболистами антиковидных правил при въезде в Бразилию. Матч проходил в Сан-Паулу. За несколько часов до игры стало известно, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) потребовало от местных властей отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины. Речь шла об игроках, выступающих в чемпионате Англии: Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии (оба - "Астон Вилла"), Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба - "Тоттенхэм").

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Согласно местному законодательству, лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, ЮАР или Индии, обязаны пройти двухнедельный карантин. Сообщалось, что при въезде в страну четыре игрока аргентинской команды не сказали, что в последние две недели не посещали эти страны, предоставив тем самым ложную информацию. "Anvisa рассматривает данную ситуацию как серьезный санитарный риск и предписывает местным властям обеспечить помещение игроков в карантин и недопущение их участия в любых мероприятиях", - заявили в пресс-службе регулятора, подчеркнув недопустимость дальнейшего нахождения этих футболистов в стране. Именно из-за этих правил английские клубы не отпустили игроков сборной Бразилии на отборочные матчи мирового первенства, поскольку южноамериканская страна находится в "красном" списке Великобритании, и по возвращении игроки должны были пройти 10-дневный карантин. Та же "Астон Вилла" отпустила Мартинеса и Буэндию в расположение сборной Аргентины, уточнив в своем заявлении, что оба проведут матчи с командами Венесуэлы и Бразилии, но пропустят игру с боливийцами, чтобы успеть пройти карантин. Негодование Месси Первоначально руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Бразильской конфедерации футбола (CBF) ходатайствовали о допуске игроков к матчу перед бразильскими властями, ссылаясь на действующий санитарный протокол проведения турнира по линии CONMEBOL, который подразумевает особые условия въезда в страны континента членов национальных команд для участия в официальных играх. Сразу после матча эти футболисты отдельно от команды должны были быть доставлены в аэропорт и выдворены из страны, как утверждал портал Globo esporte.

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Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на игру с бразильцами в стартовом составе аргентинской команды. В самом матче было сыграно около шести минут, после чего начал разгораться конфликт неподалеку от скамеек запасных. Участвовавшие в игре аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар пытались уговорить прорвавшихся к полю представителей властей не влиять на проведение матча, однако через некоторое время аргентинские игроки и тренеры ушли в подтрибунное помещение. Радиостанция RMC Sport привела слова Месси, который во время диалога обратился к одному из сотрудников Anvisa с вопросом, почему те не пришли раньше, хотя аргентинцы находились в Бразилии три дня. Вскоре появилось официальное заявление CONMEBOL о том, что матч в воскресенье не будет доигран по решению арбитра. "Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и дальнейшего развития, находятся в исключительной компетенции этой организации", - пояснили в CONMEBOL.

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Аргентинская сторона при этом не считает, что их футболисты нарушили антиковидные правила. "Тут нельзя говорить об указании каких-то ложных данных [в декларации], потому что существуют санитарные нормы, в соответствии с которыми играются все турниры в Южной Америке, - приводит пресс-служба сборной слова президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии. - Санитарные органы каждой страны одобряют протокол, который мы выполняли по максимуму. Произошедшее сегодня прискорбно для футбола и очень неприятно для его имиджа". Без депортации Удивлена была действиями сотрудников Anvisa и CBF. Вопрос главным образом касается того, почему агентство довело дело до остановки матча. Сообщалось, в частности, что аргентинцев хотели задержать еще в отеле, где остановилась сборная, однако представители структуры банально не успели, так как команда отправилась на матч, и поспешили за ней на стадион.