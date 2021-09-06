Матыцин отметил важность развития адаптивного спорта в России

ТАСС, 6 сентября. Адаптивный спорт в России становится доступнее с каждым годом, а развитие условий для людей с инвалидностью является одним из приоритетных направлений стратегия развития страны. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия-24".

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Я очень рад за нашу команду, которая еще раз продемонстрировала волю, самоотверженность и любовь к нашей стране. Дело не столько в количестве, сколько в том, в каких условиях были завоеваны медали. Вся страна гордится паралимпийцами, эти люди - настоящие герои, они показывают пример отношения к жизни, преодоления трудностей", - сказал Матыцин.

"Есть программа развития адаптивного спорта, она касается не только подготовки сборных к крупнейшим соревнованиям. Во всех регионах ведется максимальная подготовка тренеров и спортсменов. С каждым годом адаптивный спорт становится все доступнее, и люди не чувствуют каких-либо сложностей, чтобы им заниматься. В Стратегии-2030 одно из приоритетных направлений - развитие условий для людей с инвалидностью", - добавил министр.

Первое место в медальном зачете Игр заняла сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).